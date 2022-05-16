В ДНР сообщили о начале переговоров с украинскими военными из «Азовстали»

Представитель ДНР Ходаковский заявил о переговорах с вышедшими из «Азовстали» военными ВСУ

Украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский, пишет «Интерфакс».

При выходе с территории предприятия они инициировали переговоры, заметил комбат ДНР. Он отметил, что «сейчас идет оживленный этап переговоров» и что девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые в данный момент все еще находятся на «Азовстали».

По словам Ходаковского, несколько военных ДНР, в том числе офицеров, направились обратно к «Азовстали» вместе с бойцами ВСУ, которые выходили из тоннеля с белыми флагами. В настоящее время там продолжается переговорный процесс. Его итоги пока неизвестны.

Ранее командир батальона «Восток» сообщил, что десять украинских военных, находившихся на «Азовстали», сдались в плен, выйдя из тоннеля с белыми флагами.

11 мая батальон «Восток» нашел и заблокировал тоннель вблизи завода. Предполагалось, что через него бойцы ВСУ покидали территорию предприятия для того, чтобы набрать воды из реки. При блокировании тоннеля погиб один украинский военный, еще один был ранен.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.