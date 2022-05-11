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Силы ДНР обнаружили и заблокировали тоннель с территории «Азовстали»

Командир батальона «Восток» Ходаковский заявил о блокировании тоннеля из «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь» для того, чтобы набрать воду из реки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир батальона Александр Ходаковский.

«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труд под железнодорожным полотном», — пишет Ходаковский.

Комбат «Востока» уточнил, что высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.

«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду», — пояснил комбат.

При блокировании тоннеля силами батальона был уничтожен один боец ВСУ, еще один ранен.

Ранее подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов заявил, что считает штурм «Азовстали» нецелесообразным, поскольку может привести к значительным потерям среди российских военных. В связи с этим осада территории комбината будет продолжаться.

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Варвара Кошечкина
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