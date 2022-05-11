Ветеран «Альфы» счел нецелесообразным штурм «Азовстали»

Ветеран «Альфы» Попов считает, что украинские силы на «Азовстали» сдадутся к концу месяца

Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, где остаются украинские силы, нецелесообразен. Военнослужащие, находящиеся на объекте, сдадутся до конца мая, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В беседе с «Лентой.ру» он дал прогноз по ситуации на «Азовстали».

Штурм не нужен

Штурм «Азовстали» может привести к значительным потерям среди российских военных, поэтому осада будет продолжаться, утверждает Андрей Попов.

«Штурм нецелесообразен, исходя из того, что там хорошо подготовлены укрепления, в течение восьми лет они усиливались, есть система видеонаблюдения. Соответственно, штурмовать в том понимании, в котором обыватель привык, — внутрь будут направлены специальные подразделения, чтобы штурмовать, задерживать, брать в плен, локализировать противника, — думаю, это не является целесообразным», — сказал он.

У нас потери будут несоизмеримы с потерями противника, они будут в разы, в десятки [раз] больше. Смысла нет Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

22 апреля президент России Владимир Путин гарантировал жизнь всем, кто находится на «Азовстали», при условии, что они сложат оружие.

21 апреля российский лидер приказал отменить штурм завода.

Условия для плена

Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, в настоящее время на «Азовстали» не осталось мирных жителей.

«По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — заявил он.

По мнению Андрея Попова, теперь российские силы могут создать условия, которые вынудят сдаться оставшихся военных на «Азовстали» в короткий срок.

«Все ресурсы, которые есть, имеют свой конечный итог — закончится и чистая вода, и солярка для электрогенераторов, а также продукты. Учитывая, что все мирные жители освобождены, — мы это понимаем из того, что говорят освобожденные, а также бойцы ВСУ, которые попали в плен, — у нас есть смысл создавать условия, можно отключать техническую воду, которая там есть. Целесообразно ожидать дальше массовой сдачи в плен тех вооруженных людей, которые находятся в катакомбах "Азовстали"», — объяснил он.

В свою очередь, заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак не смог подтвердить эвакуацию всех гражданских с территории завода. «Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех», — сказал он.

«Счет идет на недели»

В ближайшее время украинские силы, находящиеся на «Азовстали», сами сдадутся из-за невыносимых условий, уверен Андрей Попов.

Счет идет на недели. Мой прогноз, что к концу месяца подавляющее большинство нацбатов и солдат ВСУ сдадутся, после чего начнется зачистка с учетом разведданных, которые получат от сдавшихся в плен бойцов ВСУ Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

«Устанавливается теплая погода, и биологические процессы, в том числе продукты жизнедеятельности нескольких тысяч человек должны будут куда-то деваться, там станет невыносимо. Надо понимать, что там есть раненые, люди, которые получают различные профессиональные заболевания. Все эти процессы ломают человеческое состояние, боевой дух и изначальную мотивацию», — заключил он.

Минобороны РФ 7 мая, объявило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершилась эвакуация мирных граждан с «Азовсталь» в Мариуполе.