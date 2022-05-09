В ООН прокомментировали эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

В ООН заявили, что не могут подтвердить эвакуацию всех гражданских с завода «Азовсталь»

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хака, он не может подтвердить эвакуацию всех гражданских с территории завода. «Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех», — сказал он.

Ранее гуманитарный координатор организации Оснат Лубрани заявила, что очередной этап эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» и других районов Мариуполя завершен. По ее словам, всего из зоны Мариуполя вывезены более 600 человек.