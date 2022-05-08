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ООН отчиталась об эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

ООН заявила об эвакуации более 170 мирных граждан с «Азовстали» и других районов Мариуполя

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Очередной этап эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» и других районов Мариуполя завершен, заявила гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций (ООН) Оснат Лубрани (Osnat Lubrani), пишет РИА Новости.

По ее словам, были вывезены более 170 человек. «Я с огромным облегчением подтверждаю, что более 170 человек теперь могут немного передохнуть в Запорожье, где гуманитарные организации окажут им незамедлительную помощь», — отчиталась она.

По данным Лубрани, всего из зоны Мариуполя эвакуированы более 600 человек.

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Минобороны России в субботу, 7 мая, объявило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным военного ведомства, за период проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая — одного человека.

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Марина Совина
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