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Застрявшие на «Азовстали» украинские военные потребовали от Киева план спасения

Член полка «Азов» Самойленко заявил, что Киев бросил Мариуполь «на произвол судьбы»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения, пишет Bloomberg.

Во время пресс-конференции в формате онлайн член полка «Азов» Илья Самойленко, укрывшийся на заводе, заявил, что военные имеют достаточно еды и оружия, чтобы продержаться еще некоторое время. Как пишет издание, он ясно дал понять, что недоволен украинским правительством.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу на юге страны. Самойлов обвинил Киев в том, что он «бросил мариупольский гарнизон на произвол судьбы». Застрявший на «Азовстали» украинский военный потребовал от командования план спасения. По его словам, «страны должны перестать бояться России и найти способ обеспечить безопасную эвакуацию полка на территорию, удерживаемую Украиной».

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Ранее в ООН представили показания о преступлениях «Азова». Было показано интервью одного из жителей Мариуполя, который рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан и избивали их. Другая жительница Мариуполя поведала, что ничего не слышала о гуманитарных коридорах, организованных для эвакуации мирных граждан.

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Марина Совина
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