Глава ДНР заявил о развязанных руках на «Азовстали» после выхода гражданских

Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии гражданских на территории «Азовстали» в Мариуполе

В настоящее время на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских лиц. Об этом в среду, 11 мая, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — заключил он.

7 мая Минобороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным военного ведомства, за период проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.

После этого, 10 мая, бойцы Министерства внутренних дел (MВД) ДНР провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на «Азовстали». Позже в тот же день на территории завода заметили клубы черного дыма и пламя.