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Бойцы ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на «Азовстали»

РИА Нововсти: бойцы МВД ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на заводе «Азовсталь»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода. Бойцы продвигаются по территории аккуратно, чтобы минимизировать потери, используя данные с беспилотников и превосходство в артиллерии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения. Во время пресс-конференции в формате онлайн член полка «Азов» Илья Самойленко, укрывшийся на заводе, ясно дал понять, что недоволен украинским правительством. Самойлов обвинил Киев в том, что он «бросил мариупольский гарнизон на произвол судьбы».

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Марина Совина
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