Бойцы ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на «Азовстали»
Бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации корреспондента агентства, линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода. Бойцы продвигаются по территории аккуратно, чтобы минимизировать потери, используя данные с беспилотников и превосходство в артиллерии.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения. Во время пресс-конференции в формате онлайн член полка «Азов» Илья Самойленко, укрывшийся на заводе, ясно дал понять, что недоволен украинским правительством. Самойлов обвинил Киев в том, что он «бросил мариупольский гарнизон на произвол судьбы».