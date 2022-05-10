Бойцы ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на «Азовстали»

РИА Нововсти: бойцы МВД ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на заводе «Азовсталь»

Бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода. Бойцы продвигаются по территории аккуратно, чтобы минимизировать потери, используя данные с беспилотников и превосходство в артиллерии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения. Во время пресс-конференции в формате онлайн член полка «Азов» Илья Самойленко, укрывшийся на заводе, ясно дал понять, что недоволен украинским правительством. Самойлов обвинил Киев в том, что он «бросил мариупольский гарнизон на произвол судьбы».