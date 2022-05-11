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На территории «Азовстали» заметили пламя и клубы дыма

РИА Новости: на территории «Азовстали» заметили пламя и клубы черного дыма, слышны взрывы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Клубы черного дыма и пламя были замечены на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе во второй половине дня вторника, 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, со стороны комбината были отчетливо слышны звуки взрывов.

Накануне сообщалось, что бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения.

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Марина Совина
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