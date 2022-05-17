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Названо число вышедших с «Азовстали» бойцов ВСУ

RT: с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Об этом сообщил корреспондент телеканала RT Максим Тоури.

Сейчас их вывозят с завода на десяти автобусах, пояснил журналист. Он также снял на видео колонну автобусов с ранеными военными, направляющуюся в подконтрольную ДНР больницу Новоазовска. Раненых пленных отправили в сторону населенного пункта Еленовка.

Ранее первые раненые бойцы, вывезенные с «Азовстали» в Мариуполе, попали на видео. Ролик опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко. На кадрах видно, как один из пленных лежит на носилках, ему оказывается медицинская помощь.

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

Марина Совина
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