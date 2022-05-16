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Сдавшиеся в плен раненые бойцы с «Азовстали» попали на видео

Опубликовано видео сдавшихся в плен раненых бойцов ВСУ с «Азовстали»

Первые раненые бойцы ВСУ, вывезенные с завода «Азовсталь» в Мариуполе, попали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко.

На кадрах видно, как один из пленных лежит на носилках, ему оказывается медицинская помощь.

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

Марина Совина
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