В ДНР рассказали о сдавшихся в плен 785 украинских военных с «Азовстали»

Основатель «Востока» Ходаковский сообщил, что в плен сдались 785 военных ВСУ с «Азовстали»

Основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил число украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдавшихся в плен. Об этом он написал в своем Telegram.

По данным Ходаковского, через участок ДНР за 18 мая прошли 785 человек. «Смотрю на это дело... Вчера 600, сегодня почти 800 только на нашем участке... И все это боеспособные», — поделился он.

785 военных ВСУ сдались в плен с завода «Азовсталь» за 18 мая

По итогам предыдущего дня, 17 мая, в плен сдались 600 украинских военных с «Азовстали», сообщал представитель ДНР. Он отметил, что процесс не остановили даже с наступлением темноты. Тогда же Минобороны России показало кадры, на которых военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен.

Украинских военных допросят следователи

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что боевиков, укрывавшихся на «Азовстали», допросят. Следователи намерены не только установить личности сдавшихся военных ВСУ, но и проверить их на причастность к совершенным преступлениям против гражданского населения.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, считают ли сдавшихся украинских военных с «Азовстали» пленными или преступниками. Он посоветовал узнать это в Министерстве обороны, а также напомнил слова президента России Владимира Путина, что к украинцам будут относиться в соответствии с международными законами.

Как рассказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, бойцы украинского полка «Азов», которые были заблокированы на заводе, сдались в плен без условий. Так он прокомментировал публикацию газеты The New York Times, где говорилось о том, что украинские силы завершили «боевую миссию» в Мариуполе, а военные были эвакуированы.

Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты «Азова» сдались без условий Дмитрий Полянский Заместитель постпреда России при ООН

О начале «операции по спасению защитников Мариуполя» в своем видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова ложью и обвинила украинские власти в том, что они «демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи».

Процесс сдачи в плен продолжается несколько дней

Батальон «Восток» обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию «Азовстали» для того, чтобы набрать воду из реки, 11 мая. Через несколько дней, 16 мая, Александр Ходаковский сообщил, что военные ВСУ, которые вышли с территории комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, они представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

В тот же день Минобороны России сообщило о достигнутой договоренности с представителями ВСУ. В частности, был открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске.

Сдачу в плен военных с «Азовстали» позже подтвердил и Владимир Зеленский. «Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей», — заявил он, заверив, что работа по спасению военных и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается. «Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип», — заключил президент.