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Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»

Минобороны РФ показало кадры сдачи в плен бойцов ВСУ с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Минобороны показало видео сдачи в плен бойцов Вооруженных сил Украины, находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кадры опубликованы Telegram-канале ведомства.

265военнослужащих

сдались в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Отмечается, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 военнослужащих, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой народной республики (ДНР).

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16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

В этот же день российское военное ведомство сообщило, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории завода. После этого вокруг предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

Сдались без условий

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 17 мая заявил, что военнослужащие с «Азовстали» сдались без условий.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждала, что «Украина завершила "боевую миссию" в Мариуполе», а бойцы «были эвакуированы» с территории завода.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация поддерживает контакты с Россией и Украиной по эвакуации гражданских лиц, но не участвует в операции по вывозу украинских военных с «Азовстали», передает ТАСС.

Мы не участвуем в операции по эвакуации раненых военных с завода «Азовсталь». Конечно, мы находимся в контакте с российской и украинской сторонами, а также с Международным комитетом Красного Креста по вопросам вывоза гражданских лиц из зон конфликта

Стефан Дюжаррикпредставитель генсекретаря ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассказал «о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали"» своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Лидер Франции в свою очередь выразил готовность «откликнуться на все просьбы Украины о поддержке, включая поставки топлива и предоставление финансовой помощи».

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Сдавшихся военных допросит Следственный комитет России

Следственный комитет России допросит военных, укрывавшихся на территории завода «Азовсталь», сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что личности сдавшихся в плен будут установлены, их проверят на причастность к совершению преступлений против гражданского населения, а полученные данные сопоставят с другими материалами уголовных дел.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство ДНР и ЛНР. Он выразил мнение, что обмена быть не должно, они должны понести законное наказание.

Марина Совина
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