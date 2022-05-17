Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Минобороны показало видео сдачи в плен бойцов Вооруженных сил Украины, находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кадры опубликованы Telegram-канале ведомства.
сдались в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе
Отмечается, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 военнослужащих, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой народной республики (ДНР).
16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».
В этот же день российское военное ведомство сообщило, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории завода. После этого вокруг предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.
Сдались без условий
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 17 мая заявил, что военнослужащие с «Азовстали» сдались без условий.
Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждала, что «Украина завершила "боевую миссию" в Мариуполе», а бойцы «были эвакуированы» с территории завода.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация поддерживает контакты с Россией и Украиной по эвакуации гражданских лиц, но не участвует в операции по вывозу украинских военных с «Азовстали», передает ТАСС.
Мы не участвуем в операции по эвакуации раненых военных с завода «Азовсталь». Конечно, мы находимся в контакте с российской и украинской сторонами, а также с Международным комитетом Красного Креста по вопросам вывоза гражданских лиц из зон конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассказал «о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали"» своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Лидер Франции в свою очередь выразил готовность «откликнуться на все просьбы Украины о поддержке, включая поставки топлива и предоставление финансовой помощи».
Сдавшихся военных допросит Следственный комитет России
Следственный комитет России допросит военных, укрывавшихся на территории завода «Азовсталь», сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что личности сдавшихся в плен будут установлены, их проверят на причастность к совершению преступлений против гражданского населения, а полученные данные сопоставят с другими материалами уголовных дел.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство ДНР и ЛНР. Он выразил мнение, что обмена быть не должно, они должны понести законное наказание.