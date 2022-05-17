Зеленский раскрыл темы разговора с Макроном

Президент Украины Зеленский заявил о «долгом и насыщенном» телефонном разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он отметил в Twitter, что диалог получился «долгим и насыщенным».

Глава украинского государства заявил, что в ходе беседы обсуждался ход боевых действий и вывод военнослужащих с территории завода «Азовсталь», а также перспективы переговоров между Москвой и Киевом.

Зеленский и Макрон говорили о поставках горючего на Украину и возможных путях экспорта аграрной продукции, об оборонной поддержке со стороны Франции.

Лидера обсудили подготовку шестого пакета санкций против России и рассмотрение заявки Киева на получение страной статуса кандидата для вступления в Европейский союз.

17 мая Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в этом июне, во время саммита стран — членов объединения.

Французский лидер также подтвердил намерения поддержать любые просьбы с украинской стороны, в частности, это касается обороны, топлива, гуманитарной, экономической и финансовой помощи, включая «борьбу с безнаказанностью».

