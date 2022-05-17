Макрон пообещал нарастить поставки вооружений на Украину

Макрон в разговоре с Зеленским пообещал нарастить поставку оружия Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал нарастить поставки вооружений Украине. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Отмечается, что французский лидер подтвердил намерения поддержать любые просьбы с украинской стороны, в частности, это касается обороны, топлива, гуманитарной, экономической и финансовой помощи, включая «борьбу с безнаказанностью».

«Он подтвердил, что поставки вооружения Францией будут продолжаться и наращиваться в ближайшие дни и недели так же, как и поставки гуманитарного оснащения», — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили вопрос продовольственной безопасности и возможные пути экспорта зерновых культур с Украины, а также гарантии безопасности, которые Париж мог бы предоставить Киеву.

Кроме того, в ходе разговора Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в июне, во время саммита стран-членов объединения. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

Ранее глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге ФРГ Александер Добриндт рассказал, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и может занять десятилетия. В то же время он подчеркнул, что на данный момент Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС.