Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон пообещал нарастить поставки вооружений на Украину

Макрон в разговоре с Зеленским пообещал нарастить поставку оружия Украине

Фото: Fotostand / Reuhl / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал нарастить поставки вооружений Украине. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Отмечается, что французский лидер подтвердил намерения поддержать любые просьбы с украинской стороны, в частности, это касается обороны, топлива, гуманитарной, экономической и финансовой помощи, включая «борьбу с безнаказанностью».

«Он подтвердил, что поставки вооружения Францией будут продолжаться и наращиваться в ближайшие дни и недели так же, как и поставки гуманитарного оснащения», — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили вопрос продовольственной безопасности и возможные пути экспорта зерновых культур с Украины, а также гарантии безопасности, которые Париж мог бы предоставить Киеву.

Кроме того, в ходе разговора Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в июне, во время саммита стран-членов объединения. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

Ранее глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге ФРГ Александер Добриндт рассказал, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и может занять десятилетия. В то же время он подчеркнул, что на данный момент Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Названа выдающая возраст зона на женском теле
У квазара обнаружили колебания яркости неизвестной природы
Жена вычислила измену мужа неожиданным способом
«Бавария» нацелилась на нападающего «Барселоны»
Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны
В лесу Ингушетии найден тайник с оружием
Макрон пообещал нарастить поставки вооружений на Украину
Пользователям WhatsApp сообщили об изменении одной функции
Россия откроет наземную границу с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.