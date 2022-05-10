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Депутат бундестага ФРГ раскрыл сроки приема Украины в ЕС

Депутат бундестага Добриндт заявил, что процесс приема Украины в ЕС займет десятилетия

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт раскрыл сроки приема Украины в Евросоюз (ЕС). Соответствующий материал публикует ТАСС.

Депутат заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и может занять десятилетия. По его мнению, членство Украины в ЕС в краткосрочной перспективе не предвидится, поскольку сначала Киеву необходимо провести радикальные структурные реформы.

В то же время Добриндт подчеркнул, что на данный момент Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС.

Аналогичную позицию занял президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства отметил, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять несколько лет, даже десятилетий.

Ранее в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявили, что экономика стран Евросоюза (ЕС) на фоне кризиса на Украине может столкнуться с сочетанием рецессии и рекордной инфляции. Журналисты уточнили, что в странах объединения уже наблюдается заметный рост уровня потребительских цен, который превышает прошлогодний показатель на семь с половиной процентов. Кроме того, в газете обратили внимание на рекордную с момента основания еврозоны инфляцию.

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Майя Пономаренко
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