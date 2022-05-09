Евросоюзу предсказали стагфляцию из-за кризиса на Украине

Немецкая DWN предсказала стагфляцию Евросоюзу из-за кризиса на Украине

Экономика стран Евросоюза (ЕС) на фоне кризиса на Украине может столкнуться с сочетанием рецессии и рекордной инфляции. Такой прогноз озвучили в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Журналисты уточнили, что в странах объединения уже наблюдается заметный рост уровня потребительских цен, который превышает прошлогодний показатель на семь с половиной процентов. Кроме того, в газете обратили внимание на рекордную с момента основания еврозоны инфляцию.

По мнению опрошенных экспертов, состояние экономики, на которой отразилась пандемия COVID-19, ухудшилось на фоне украинского кризиса, разрушившего оптимистичные сценарии быстрого восстановления прежних темпов развития ЕС.

Ранее влияние украинского кризиса на экономику объяснил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс. Миллиардер уточнил, что ситуация на Украине, которая привела к резкому росту цен на сырьевые товары, «наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок».