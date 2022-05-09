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Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал глобальное замедление экономики из-за Украины
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что кризис на Украине вызовет глобальное замедление экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на эфир CNN.

Миллиардер уточнил, что ситуация на Украине, которая привела к резкому росту цен на сырьевые товары, «наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок». Он дал прогнозы относительно состояния мировой экономики в ближайшем будущем.

«Многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста», — объяснил Гейтс влияние украинского кризиса на экономику.

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Ранее Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). В своей книге бизнесмен описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.

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Марина Совина
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