Макрон выступил перед армией и высказался о конфликте в Европе в ближайшие годы

Президент Франции Макрон выступил перед армией и призвал быть сильными

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед армией и призвал быть сильными. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Сможем ли мы выдержать, если через три-четыре года на европейской земле разразится конфликт высокой интенсивности?» — спросил французский лидер, самостоятельно ответив на это фразой «только если мы будем достаточно сильны».

Он подчеркнул, что для этого военные должны быть укомплектованы всем необходимым, а подготовка солдат, моряков и летчиков должна стать более интенсивной.

По мнению президента Франции, «постоянной, подготовленной, организованной и долговременной» угрозой остается Россия.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон хочет заполучить больше власти, говоря о России как якобы «самой большой угрозе с 1945 года». Он назвал это грубой манипуляцией, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для активирования статьи конституции Франции о полномочиях главы государства в случае экстренной ситуации.