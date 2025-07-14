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12:03, 14 июля 2025Мир

Во Франции пришли в ярость от слов Макрона о России

Филиппо: Макрон хочет заполучить больше власти, говоря о России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет заполучить больше власти, говоря о России как якобы «самой большой угрозе с 1945 года». Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Грубая манипуляция, которая служит только одной цели: подготовить психологические условия для активирования 16 статьи [конституции Франции] в ближайшем будущем», — отметил политик.

Таким образом Филиппо упомянул статью конституции, которая предоставляет чрезвычайные полномочия главе государства в случае экстренной ситуации. По его словам, это ключевая задача Макрона.

Ранее Макрон заявил о существовании «постоянной угрозы» Европе со стороны России. С таким утверждением он выступил в ходе ежегодного обращения к Вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии. По его словам, подобная угроза якобы существует на пространстве от Кавказа до Арктики.

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