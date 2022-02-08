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Билл Гейтс написал книгу о предотвращении пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс написал книгу «Как предотвратить следующую пандемию»
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Об этом предприниматель написал на своем сайте.

По его мнению, пандемия коронавируса может стать последней для человечества. В своей книге Гейтс описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете. Также он рассказал об инструментах, необходимых для ранней борьбы с патогенами.

Ожидается, что книга будет опубликована 3 мая.

Ранее Билл Гейтс выразил надежду, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть.

Ксения Назарова
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