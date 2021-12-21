Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Гейтс считает, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Charles Platiau / Reuters

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть. Гейтс заявил, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон.

Материалы по теме:
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря

«Скоро он будет во всех странах мира», — предупредил миллиардер, подчеркнув, что необходимо отнестись к новому штамму серьезно, поскольку до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы вызывает данная разновидность COVID-19.

«Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как дельта, то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», — написал Гейтс. Однако он также предсказал, что если принимать необходимые меры, то следующий год может стать последним для пандемии.

«Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что омикрон распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев», — считает миллиардер. Он подчеркнул, что эти три месяца могут быть тяжелыми, однако он все еще верит, что если будут предприняты верные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году.

Ранее Гейтс заявил, что распространение индийского штамма заболевания и неравномерное распределение вакцин в мире отдалили человечество от полной победы над COVID-19. При этом, по его словам, международное сообщество достигло значительных успехов в процессе вакцинации и лечения болезни, вызываемой вирусом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Зеленский собрал послов и журналистов на шашлык с глинтвейном
В Минпромторге оценили заслуги Сталина для СССР
На Украине компанию Порошенко Roshen оштрафовали на 10,5 миллиона долларов
Жена Карпина рассказала о поведении тренера после поражений
В Донбассе заявили об уклонении Киева от мер для перемирия
В Москве накрыли крупную финансовую пирамиду
Репродуктолог рассказала о генетической предрасположенности к раку
В Болгарии заявили о нежелании размещать у себя дополнительный контингент НАТО
ВОЗ спрогнозировала «шторм» коронавируса в Европе
Оценена эффективность штрафов в борьбе с нелегальной арендой жилья
Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter