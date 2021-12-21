Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть. Гейтс заявил, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон.

«Скоро он будет во всех странах мира», — предупредил миллиардер, подчеркнув, что необходимо отнестись к новому штамму серьезно, поскольку до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы вызывает данная разновидность COVID-19.

«Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как дельта, то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», — написал Гейтс. Однако он также предсказал, что если принимать необходимые меры, то следующий год может стать последним для пандемии.

«Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что омикрон распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев», — считает миллиардер. Он подчеркнул, что эти три месяца могут быть тяжелыми, однако он все еще верит, что если будут предприняты верные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году.

Ранее Гейтс заявил, что распространение индийского штамма заболевания и неравномерное распределение вакцин в мире отдалили человечество от полной победы над COVID-19. При этом, по его словам, международное сообщество достигло значительных успехов в процессе вакцинации и лечения болезни, вызываемой вирусом.