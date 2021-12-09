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Билл Гейтс предрек окончание острой фазы пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс: острая фаза пандемии COVID-19 закончится в 2022 году

Фото: Leon Neal / Reuters

Окончание острой фазы пандемии коронавируса наступит в 2022 году. Такое развитие событий предрек основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он высказался в своем персональном блоге.

Предприниматель подчеркнул, что распространение индийского штамма заболевания и неравномерное распределение вакцин в мире отдалили человечество от полной победы над COVID-19. При этом, по его словам, международное сообщество достигло значительных успехов в процессе вакцинации и лечения болезни, вызываемой вирусом.

Гейтс отметил, что новый штамм инфекции «омикрон» вызывает беспокойство, но на данный момент страны намного лучше подготовлены, чтобы сдержать его распространение. «Я надеюсь, что конец пандемии COVID-19 теперь уже не за горами», — заключил он.

18 ноября Гейтс уже прогнозировал, что пандемия COVID-19 завершится к середине следующего года при условии отсутствия новых более опасных вариантов коронавируса. Основатель Microsoft призвал мировое сообщество активно работать и над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий.

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Екатерина Андреева
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