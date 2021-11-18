Билл Гейтс спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19

Билл Гейтс: пандемия COVID-19 завершится к середине 2022 года при отсутствии новых штаммов

Пандемия COVID-19 завершится к середине следующего года при условии отсутствия новых более опасных вариантов коронавируса. Такой срок спрогнозировал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме» в Сингапуре, организованном бизнесменом Майклом Блумбергом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гейтса, к середине 2022 года на фоне вакцинации, выработки естественного иммунитета и появления новых препаратов уровень заболеваемости и смертности «должен резко пойти вниз» и достичь «сезонных данных по гриппу» при отсутствии новых штаммов.

Кроме того, Гейтс рассчитывает «на решение проблем с поставками вакцин против коронавируса в будущем году». Основатель Microsoft призвал мировое сообщество активно работать и «над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий».

Ранее Билл Гейтс сообщил, что новые пандемии могут угрожать миру в будущем не только по естественным причинам, но и из-за злоумышленников-биотеррористов. Миллиардер считает, что человечеству для борьбы с болезнями необходимо вложиться в технологическое развитие: сделать разработку и производство вакцин значительно дешевле и увеличить число фабрик, которые их производят. Он также предупредил, что мир может столкнуться с еще одной угрозой помимо пандемии COVID-19.