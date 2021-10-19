Стали известны новые подробности внебрачных романов Билла Гейтса

Билл Гейтс имел сексуальные отношения с сотрудницами во время брака с бывшей женой

Основатель Microsoft Билл Гейтс флиртовал и имел романтические отношения с сотрудницами компании во время романа и брака с бывшей женой Мелиндой Френч. Новые подробности внебрачных романов Гейтса публикует The Wall Street Journal.

О первом случае сексуальных отношений Гейтса с одной из сотрудниц стало известно в 2019 году, благодаря письму, которое она направила совету директоров компании. Отношения между автором письма и основателем компании якобы возникли в 2002 году и продолжались несколько лет.

Теперь стало известно, что в 2008 году в распоряжение руководства Microsoft попала переписка Билла Гейтса 2007 года с другой сотрудницей. «Хотя эти сообщения носили характер флирта, они не были откровенно сексуальными. Но все же были сочтены неуместными», — рассказал представитель компании Фрэнк Шоу.

Кроме того, сообщается, что задолго до появления письма 2019 года и переписки 2007 года «по крайней мере один член совета директоров Microsoft был уведомлен о романе Билла Гейтса с сотрудницей в 1992 году». Уточняется, что этой сотрудницей была не Мелинда Френч. Тогда Гейтс занимал пост генерального директора совета директоров компании.

Со своей будущей женой Мелиндой Френч Билл Гейтс познакомился в 1987 году, когда она работала в Microsoft. Они поженились в 1994 году. О разводе супругов стало известно 3 мая 2021 года.

В мае 2021 года сообщалось, что жена Билла Гейтса и его дети уехали отдыхать без него незадолго до объявления о разводе. Это произошло, потому что отношения между родными и основателем Microsoft сильно ухудшились.