Стало известно об интересе Билла Гейтса к другим женщинам во время брака

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, находясь в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в компании и благотворительном фонде. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, в 2006 году миллиардер посетил презентацию сотрудницы Microsoft, после которой отправил женщине электронное письмо с приглашением на ужин. В письме он предложил в случае дискомфорта притвориться, что «этого никогда не было».

Издание описывает случай, якобы произошедший с еще одной женщиной, которая была сотрудницей благотворительного фонда, к которой Гейтс проявлял интерес во время поездки в Нью-Йорк. Она рассказала, что на вечеринке миллиардер предложил ей поужинать. Женщина рассмеялась, чтобы уйти от ответа.

Всего шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, отметили, что такие инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Как утверждает издание, Гейтс прославился «неуклюжими» попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. При этом некоторые сотрудники утверждали, что поведение мужчины не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов.

Билл и Мелинда объявили о разводе 3 мая. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась супруга миллиардера. Развод Гейтсов связали с контактами супруга с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Сообщалось, что опасения относительно причастности Эпштейна к преступной деятельности зародились у Мелинды в 2013 году, после первой встречи пары с миллионером.