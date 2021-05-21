На пальце Билла Гейтса заметили обручальное кольцо после объявления о разводе

На пальце основателя компании Microsoft Билла Гейтса заметили обручальное кольцо во время первого публичного выступления после объявления о разводе. Об этом сообщает Fox News.

В среду, 19 мая, Гейтс выступил на виртуальном форуме, который проводит Торговая палата США. Он говорил об изменении климата и о трудностях, которые предстоит преодолеть Соединенным Штатам, чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19.

Хотя Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе еще 3 мая, на пальце миллиардера по-прежнему было надето обручальное кольцо. Формально брак еще не расторгнут, однако, как утверждает источник The Independent, супруги несколько лет живут раздельно. «В Сиэтле еще четыре или пять лет назад ходили слухи, что они живут в разных крыльях особняка», — рассказал изданию бывший сотрудник семьи Гейтсов.

C прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По некоторым сведениям, их отношения испортились, когда Билл Гейтс подружился с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Кроме того, как выяснила газета New York Times, Гейтс неоднократно предпринимал попытки изменить жене. После объявления о разводе Мелинда получила акции ряда компаний на сумму более трех миллиардов долларов.

Джеффри Эпштейна обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек, 6 июля 2019 года Эпштейна задержали в Нью-Йорке. В августе того же года он совершил самоубийство в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.