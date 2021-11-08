Билл Гейтс предупредил о новом виде терроризма

Пандемии могут угрожать миру в будущем не только по естественным причинам, но и из-за злоумышленников-биотеррористов. Об этом новом виде угрозы терроризма предупредил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Guardian.

По словам Гейтса, такие эпидемии могут оказаться серьезнее, чем текущая пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Миллиардер считает, что человечеству для борьбы с болезнями необходимо вложиться в технологическое развитие: сделать разработку и производство вакцин значительно дешевле и увеличить число фабрик, которые их производят.

Вакцина будущего, считает Гейтс, будет выглядеть, как что-то вроде пластыря на руке, и окажется полезной даже в обычное время без пандемий.

В октябре Гейтс предрек зеленым предприятиям большое будущее: он считает, что доходы от инвестиций в технологии борьбы с изменением климата будут сопоставимы с доходами от вложений в крупнейшие технологические компании современности.