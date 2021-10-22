Билл Гейтс рассказал о способе разбогатеть на борьбе с изменением климата

Доходы от инвестиций в технологии борьбы с изменением климата будут сопоставимы с доходами от вложений в крупнейшие технологические компании современности. О таком способе разбогатеть рассказал основатель Microsoft Билл Гейтс, передает CNBC.

Билл Гейтс заявил, что в сфере технологий, которые борются с климатическими изменениями, могут появиться аналоги современных IT-гигантов. «Будет восемь Tesla, десять Tesla. И сегодня только одна из этих компаний хорошо известна», — сказал он. По словам Гейтса, будут появляться компании, похожие на Microsoft, Google и Amazon, только уже в области «зеленых» технологий.

При этом последние три корпорации сегодня входят в число крупнейших компаний мира. Американский производитель электромобилей Tesla является самой молодой из названных Гейтсом компаний, ее стоимость составляет 881,96 миллиарда долларов, ее акции за последний год выросли вдвое, а за пять лет — более чем на 2 тысячи процентов. «Каждый, кто инвестировал в Tesla, чувствует себя очень умным», — сказал Гейтс. Поэтому, по его мнению, впечатляющие результаты в долгосрочной перспективе покажут пока еще малоизвестные компании.

Ситуацию в сфере «зеленых» технологий на данный момент Гейтс сравнил с «ранними днями компьютерной отрасли и программного обеспечения». Поэтому технологии, которые будут способствовать борьбе с изменением климата, позволят инвесторам хорошо заработать. При этом он предупредил, что много вложенных средств также будет потеряно, по аналогии (https://lenta.ru/news/2021/09/22/greeninvest/) с «пузырем доткомов» (разорение интернет-компаний в период с 1995 года по 2000 год). Гейтс отметил, что большая часть новых технологий находится «на лабораторном уровне», и инвесторам надо быть осторожными при оценке их экономической выгодности. Многие проекты потребуют больших инвестиций, прежде чем будет доказано, что они работают. Трудным для прогнозирования является технология улавливания углерода в воздухе, а также водородная энергетика и низкоуглеродное авиатопливо.

Билл Гейтс предупредил, что коэффициент неудач будет высоким, но сегодня достаточно идей с шансами на значительный успех, особенно при правильной поддержке со стороны государств. Инвесторам, которые хотят вложить деньги, но бояться высокого риска, он посоветовал участвовать в финансировании солнечной энергетики.

Сам Билл Гейтс ранее привлек сотни миллионов долларов для разработки чистых технологий, которые могут сыграть ключевую роль в спасении планеты. Так, некоммерческая организация Breakthrough Energy, основанная миллиардером в 2016 году, получила инвестиции от семи крупных американских компаний. Сумма привлеченных средств не раскрывается, но, по оценкам аналитиков, она может достигать миллиарда долларов.

