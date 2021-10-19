Билл Гейтс поможет британской промышленной революции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о партнерстве с Биллом Гейтсом в проекте стоимостью 400 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщается на сайте правительства, сделка должна ускорить развитие зеленой энергетики и достичь целей по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.

В соглашении говорится о стимулировании перехода на экологически чистые технологии. Соединенное Королевство уже выделило не менее 200 миллионов фунтов стерлингов на разработку и внедрение новых проектов. Еще 200 миллионов поступят от компании Гейтса Breakthrough Energy Catalyst.

Разработки Breakthrough Energy Catalyst направлены на зеленый водород, долгосрочное хранение энергии, экологически безопасное авиационное топливо и системы для улавливания CO2 из воздуха. Джонсон заявил, что партнерство поможет продвижению зеленой промышленной революции. «Мы сможем достичь наших амбициозных целей в области климата, только если мы будем быстро расширять масштабы таких новых технологий, как экологически чистый водород и устойчивое авиационное топливо, — технологий, которые казались невозможными всего несколько лет назад», — заявил премьер министр.

В сентябре 2021 года Билл Гейтс привлек почти миллиард долларов для Breakthrough Energy Catalyst от семи крупных американских компаний. Миллиардер заявил, что «новая индустриальная революция» необходима, если мир хочет избежать климатической катастрофы. По словам Гейтса, его компания предоставляет возможность эффективных инвестиций в будущее чистых технологий.