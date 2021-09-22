Спасение от засухи нашли в роботах

Стартап Iron Ox из Кремниевой долины нашел способ сделать сбор урожая более устойчивым с помощь роботов, которые помогут экономить воду, чтобы спасти сельское хозяйство от засух. Технологией уже заинтересовался крупный инвестор, сообщает Reuters.

По словам генерального директора Iron Ox Брэндона Александра, принцип технологии заключается в том, что роботов подключают к гидропонной системе — специальной конструкции для выращивания растений без почвы. Вместо земли используется водный раствор, насыщенный питательными веществами. Это позволяет сократить расходы воды на 90 процентов, по сравнению с традиционными способами. Стартап привлек внимание фонда Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, выделившего 50 миллионов долларов на сельскохозяйственных роботов.

Технология Iron Ox уже реализована в теплице площадью 930 квадратных метров в калифорнийском городе Гилрой. Там автономный робот по имени Гровер перемещает поддоны с базиликом. Роботизированная рука поднимает их, позволяя датчикам проверить воду на содержание азота и кислотность, чтобы понять, чего не хватает растению для здорового роста. При этом, излишки воды могут быть закачаны обратно в систему для повторного использования.

Iron Ox занимается выращиванием базилика и клубники, в планах — кинза, петрушка и помидоры. Компания также строит новую теплицу площадью 49,7 тысяч квадратных метров в Техасе. По словам Александра, гидропоника — это всего лишь один шаг для будущего сельского хозяйства. «Чтобы действительно устранить отходы, действительно выйти на новый уровень устойчивости, мы должны переосмыслить весь процесс выращивания», — сказал гендиректор Iron Ox.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Калифорнии, при этом вопрос использования воды в регионе стоит остро. Последняя крупная засуха в 2012-2017 годах привела к сокращению орошения на фермах и спровоцировала смертоносные лесные пожары. В августе 2021-го уровень засухи в большинстве округов штата Калифорния достиг максимального значения. Округ Вентура начал страдать от нехватки воды.

Засухи — не единственная проблема в штате. Например, город Коркоран в штате Калифорния стремительно уходит под землю из-за того, что фермеры вынуждены перекачивать больше грунтовых вод для орошения посевов, в результате чего почва проваливается. Конкуренция за водные ресурсы увеличилась, поскольку большое количество воды в Калифорнии удерживается в охраняемой дельте реки Сакраменто-Сан-Хоакин.