Россия и США оказались под новой угрозой из-за глобального потепления

Россия и США оказались в числе стран, чьи земли сильнее всего пострадают от засухи на фоне глобального потепления. Потери урожая в этих регионах к середине века могут стать новой угрозой для пищевой промышленности во всем мире, выяснил в своем докладе аналитический центр Chatham House.

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Отчет исследователи подготовили для глав государств в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая начнется 31 октября в Глазго. Аналитики из Chatham House выяснили, что с нынешними темпами сокращения выбросов углекислого газа продовольственные запасы не смогут покрывать потребности растущего мирового населения. Фермерам придется производить на 50 процентов больше продуктов, чем сейчас. В условиях надвигающейся глобальной катастрофы это невозможно — по прогнозам, засуха почти на треть сократит урожай основных сельскохозяйственных культур.

Эксперты считают, что сильнее всего к 2050 году от нехватки влаги может пострадать сельское хозяйство в Западной Африке, США, России и Восточной Европе. Главные хлебные регионы (Россия и США) рискуют из-за засухи ежегодно терять по 40 процентов урожая пшеницы. Вероятность того, что это произойдет одновременно, в 2040-х годах достигнет 50 процентов. Кроме пшеницы сильно пострадают кукуруза, соя и рис — периоды их выращивания тоже сократятся из-за глобального потепления.

Природные аномалии и пандемия коронавируса нарушили цепочки поставок и заставили цены на продукты взлететь до десятилетних максимумов. К примеру, из-за жары в Канаде пшеница летом 2021 года подорожала почти на 90 процентов, а вместе с ней — и макаронные изделия. Исследователи из Chatham House убеждены, что тенденция к росту цен сохранится, пока не будут решены климатические проблемы. Один из авторов доклада Дэниел Квиггин предупредил, что по той же причине некоторые регионы столкнутся с дефицитом продовольствия.

Нехватка еды уже стала масштабнее. Министерство сельского хозяйства США предсказало, что в 2021 году число голодающих в мире превысит миллиард человек. Для сравнения, в 2020 году недоедали 800 миллионов человек.