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В ООН назвали причины рекордного роста числа голодающих

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Фото: John Thys / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал причины увеличения числа голодающих в мире до более чем 800 миллионов человек. Его слова приводит ABC .

По мнению Гутерриша, причинами бедности являются изменение климата и постоянные конфликты. Они «есть как следствие, так и движущая сила этой катастрофы», подчеркнул генсек.

Согласно опубликованному отчету ООН, в 2020 году около 811 миллионов человек столкнулись с голодом. Это рекордный рост за последние 15 лет. Его вызвала пандемия коронавируса, урезавшая доходы населения и ухудшившая доступ к продуктам питания.

Гутерриш также отметил, что мировая продовольственная система генерирует треть всех выбросов парниковых газов, влияющих на климат. На эту же систему приходится до 80 процентов урона биоразнообразию планеты.

До этого эксперты организации Oxfam подсчитали, что в 2020 году количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз. По смертности эта причина уже превысила COVID-19.

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