ООН поздравила Безоса с полетом в космос и призвала бороться с голодом

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли поздравил основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса с полетом в космос, однако призвал его теперь обратить свое внимание на проблему голода на планете. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Джефф Безос, Blue Origin, мои огромнейшие поздравления сегодня! Могу только догадываться, как невероятно это было - увидеть нашу планету сверху​​​. Мы все одно человечество. Небеса больше не предел! А теперь давайте вместе покончим с голодом! Ты нужен Земле», — написал Бизли.

Бизли добавил, что Безос в очередной доказал, что можно достичь всего, если человек настроен на успех сердцем и разумом. Он напомнил, что сейчас на Земле 41 миллион человек находится на грани голода, и призвал Джеффа Безоса помочь бороться с этой тенденцией.

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил успешный полет в космос с полигона в Техасе. Космический корабль поднялся на высоту 100 километров. Полет продлился всего 11 минут, но после приземления Безос признался, что хотел бы повторить этот опыт.

Однако первым миллиардером, слетавшим в космос, британский миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июля он совершил суборбитальный полет на борту космического корабля VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic. Он поднялся на 80 километров.