Богатейший человек мира Безос отправился в космос

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил успешный полет в космос с полигона в Техасе. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на Луну миссии «Аполлон-11». Полет осуществлялся на корабле New Shepard компании Blue Origin. Вместе с Безосом отправились его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Таким образом в космосе одновременно побывали самый молодой и самый старый человек.

Полет длился всего 11 минут

New Shepard за 110 секунд набрал достаточно скорости, чтобы выбросить корабль с людьми за линию Кармана на высоте 100 километров. Это является общепризнанной границей космоса. В невесомости экипаж пробыл четыре минуты. После этого корабль приземлился на трех парашютах в нескольких километрах от точки запуска. Полет прошел полностью в автоматическом формате, и экипаж не управлял техникой.

Участниками полета стали самый богатый человек в мире Джефф Безос и его брат Марк, а также сын основателя и гендиректора компании по управлению капиталом Somerset Capital Partners Джоса Деймена Оливер и первая женщина-инспектор по безопасности полетов в Федеральном управлении гражданской авиации Уолли Фанк. Оливер Деймен получил место в результате аукциона, но стоимость места не уточняется. Фанк же планировала отправиться в космос еще 1961 году.

Также Безос продал на аукционе одно из четырех мест на корабле за 28 миллионов долларов. Однако имя покупателя не разглашается, и он отправится в космос в составе одного из будущих экипажей. Вырученные на аукционе средства направят в фонд Club for the Future, который призван стимулировать и поддерживать людей, занимающихся естественными науками и инженерией.

До Безоса в космос отправился другой миллиардер

Миссия NS-16 является 16-й для New Shepard и первой, прошедшей с участием человека. После успеха этой миссии New Shepard может стартовать еще два раза в 2021 году. Космический корабль для суборбитальных полетов состоит из пилотируемой капсулы, стартующей вертикально с одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и приземляющийся с помощью парашютов. Основное предназначение системы — космический туризм, и, по оценкам, одно место на корабле стоит около 250 тысяч долларов.

11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил в суборбитальный полет на борту космического корабля VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic. Вместе с Брэнсоном в составе экипажа пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Корабль преодолел отметку в 80 километров и экипаж также в течение четырех минут находился в невесомости. После этого пилоты в ручном режиме провели торможение и в режиме планера посадили его на взлетно-посадочную полосу космопорта «Америка». При этом в Blue Origin отказались признавать это полетом в космос, так как «высотный самолет» Брэнсона не достиг линии Кармана.