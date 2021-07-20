Наука и техника
 
Последние новости
Глава МВД России отстранил начальника полиции Ставрополья
Стал известен владелец одной из самых дорогих квартир США
Чеченец представлялся племянником Кадырова и заставлял бизнесменов служить ему
Козак оценил шансы Украины стать членом ЕС и НАТО
Названа причина падения лифта с полицейскими в Москве 
Смартфоны резко подорожают
Венедиктов сравнил Соловьева с «последним мудаком» из-за Лаврова
Раскрыты характеристики показанного Путину нового истребителя
Советское фото женщины с ребенком у метро натолкнуло москвичей на размышления 
Новости партнеров
Прослушать новость

Богатейший человек мира успешно вернулся из космоса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joe Skipper / Reuters

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос успешно вернулся из космоса, сообщается в Twitter компании.

Пуск полностью многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, включающего спускаемую капсулу и одноступенчатую ракету, состоялся на полигоне в Техасе. Капсула достигла высоты около 105 километров, то есть оказалась выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Полет длился примерно 11 минут, из которых четыре прошли в невесомости.

Миссия NS-16 стала 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находились еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.

В июле на высоту более 80 километров на орбитальном самолете VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся британский бизнесмен Ричард Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Богатейший человек мира возьмет в космос 18-летнего студента
Полет внутри американского космического корабля показали глазами астронавта
США успешно испытали пилотируемый космический корабль
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0230 мая
Жертва давки на Ходынском поле

«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».

Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
11:0916 июля

Пиратская копия Resident Evil Village оказалась лучше лицензионной

10:1016 июля

Обнаружены древнейшие живые организмы на Земле

08:3416 июля

Вакцина Pfizer оказалась в десять раз эффективнее китайской

Наука и техника00:0128 мая

«Дни советской власти сочтены».

Почему Ленин отказался от военного коммунизма и вернул в СССР капитализм
07:4016 июля

«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021

07:4616 июля

Перечислены пять неочевидных симптомов рака легких

06:3016 июля

Разработаны захватывающие и нейтрализующие вирусы нанокапсулы

Наука и техника00:0122 мая

«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»

Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
03:4016 июля

Перечислены основные осложнения при COVID-19

02:2716 июля

Эксперт призвал не выбрасывать старые смартфоны

02:1716 июля

Ученые назвали условие для появления опасных мутаций коронавируса

Россия
«Мама, у меня кипит кровь!»
Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело и ей нужна ваша помощь
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
Все материалы
Мир
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Российским министерствам поручили поискать деньги
Курс биткоина рухнул
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Российская госкорпорация попросила простить ей долг из-за переворота
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Стало известно о планах Mastercard закрыть бренд Maestro
Цифровая тренировка
Чему научил международный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2021
Все материалы
Силовые структуры
Правозащитник ответил на сообщения о бунте в СИЗО «Кресты»
Под Петербургом нашли подземную тюрьму с крематорием.
Ею владели экс-сотрудник ФСИН и похититель людей по фамилии Эскобар
Россиянину в СИЗО передали партию телефонов в колбасе
Сбившую троих детей в Москве россиянку отправили в СИЗО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ составила список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России
Сюзанна Масси и Рональд Рейган«Я не позволяла завербовать себя»
Как советница президента Рейгана дружила с КГБ и помогла наладить отношения США и СССР?
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Как Моргенштерн стал главной звездой России и в чем секрет его успеха?
 
Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников предупредил россиян о новых штаммах коронавируса
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Работник сети ресторанов рассказал об условиях труда и вызвал негодование в сети
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Иностранным IT-компаниям без представительства в России перекроют платежи
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
В популярном мессенджере обнаружили опасные уязвимости
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Невеста обвинила похудевшую сестру в попытке ее затмить
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Британский писатель перенес операцию на сердце и потерял память
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Обезьяна пристрастилась к алкоголю, забралась в винный магазин и напилась
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Школьница пожаловалась на проблемы с глотанием и умерла от рака головного мозга
Все материалы
В Германии затопило автосалон с новыми Porsche
Детально изучаем Volvo V60 Cross Country на длительном тесте
Ездим далеко, ищем конкурентов и считаем расходы
АвтоВАЗ представит пять новинок за четыре года
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Porsche Macan обновился и стал мощнее
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
В Казани состоялось открытие новой мечети
В Калининграде временно прекратили строить мост из-за находки археологов
В Суздале и Переславле-Залесском организуют фестиваль воздушных шаров
В Оренбургской области нашли древние предметы из метеоритного железа
Все материалы