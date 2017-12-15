Полет внутри американского космического корабля показали глазами астронавта

Компания Blue Origin выложила на YouTube полную версию видео первых испытаний многоразовой системы New Shepard 3. На ролике 11-минутный полет запечатлен с позиции манекена Skywalker, находящегося в одноименной капсуле.

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«В отличие от него, вы сможете покинуть свое место во время полета в условиях невесомости», — прокомментировал в Twitter видео глава компании Джефф Безос.

Ракета New Shepard 3 совершила вертикальную посадку, используя собственные двигатели. Капсула с манекеном человека приземлилась на парашютах. Новую капсулу от предыдущей версии отличают улучшенная теплозащита и наличие иллюминаторов. Испытания состоялись 12 декабря 2017 года на полигоне в Техасе (США).

New Shepard предназначена для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых четыре пройдут в невесомости.

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