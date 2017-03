Blue Origin показала интерьер суборбитальной капсулы New Shepard

Американская компания Blue Origin показала внутренний интерьер многоразовой капсулы New Shepard, предназначенной для суборбитальных полетов туристов. Об этом сообщает Business Insider.

Внутри капсулы расположены шесть кожаных кресел, причем каждое место находится у окна, позволяющего наблюдать за внешним пространством, и снабжено индивидуальными мониторами, при помощи которых турист может проследить за характеристиками полета.

В центре New Shepard располагается цилиндрическая конструкция, напоминающая барный столик. На самом деле она скрывает двигатель BE-3 — для экстренной эвакуации пассажиров от носителя New Shepard в случае возникновения нештатных ситуаций.

Пассажиры капсулы должны будут носить специальные костюмы. Blue Origin не называет стоимость билета на 11-минутный полет на New Shepard, четыре минуты из которого пройдут в невесомости. Эксперты полагают, что она составит 100-200 тысяч долларов.

Разрабатываемая компанией Blue Origin многоразовая система New Shepard, состоящая из одноименной ракеты и корабля, позволяет доставлять людей на высоту более 100 километров. Всего Blue Origin пять раз успешно сажала ракету New Shepard, первый раз — в ноябре 2015 года. Возглавляемая Джеффом Безосом компания также работает над тяжелой ракетой New Glenn и считается главным конкурентом SpaceX Илона Маска.