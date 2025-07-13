BILD: Трамп пообещал большое заявление по России, Киев ждет его с тревогой

Президент США Дональд Трамп заинтриговал общественность, пообещав сделать «большое заявление» по поводу России, которое с тревогой ждут в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Американский лидер анонсировал свое выступление на 14 июля.

Источник издания в украинском правительстве выразил надежду, что заявление Дональда Трампа будет касаться позиции президента России Владимира Путина на переговорах. По его словам, Киев на протяжении нескольких месяцев перепробовал все варианты, чтобы убедить Трампа, что «Путин не хочет мира и продолжит бомбить».

Украинский чиновник выразил надежду, что им удалось убедить американского президента и он «наконец-то это понял». Собеседник BILD отметил, что «переговоры с российской стороной совершенно ясно показали одно: Путин не заинтересован в реальных переговорах».

Вместе с тем немецкое издание указывает, что неясно, пойдет ли Трамп на жесткие санкции против России. «Пока он этого не исключал, но и не говорил ничего конкретного», — пишет BILD.

Его источники, связанные с Российской армией, говорят о готовящемся Кремлем новом крупном наступлении во второй половине лета.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что Трамп в вопросе украинского конфликта зачастую руководствуется эмоциями, которые противоречат его же собственным заявлениям.

Ранее Путин указывал, что Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам в рамках урегулирования конфликта на Украине.