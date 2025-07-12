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22:20, 12 июля 2025Мир

В США рассказали об особенностях позиции Трампа по Украине

RS: Трамп часто дает волю эмоциям в отношениях с Россией насчет Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский глава Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта зачастую руководствуется эмоциями, которые противоречат его же собственным заявлениям. С таким заявлением выступило издание Responsible Statecraft (RS).

«Ирония в том, что Трамп пришел к власти, насмехаясь над создателями "вечных войн". Теперь его всплеск эмоций — недовольство Владимиром Путиным, жажда демонстрации силы — рискуют возродить политику, которую он когда-то осуждал», — сказано в статье.

Как пишет издание, подобное поведение главы Белого дома может быть тактикой торга в переговорах по Украине. При этом приближенные Трампа могут использовать смену его настроения, чтобы подтолкнуть Штаты к длительной конфронтации с Россией.

Ранее хорватское издание Advance написало, что Дональд Трамп практически не имеет рычагов влияния на Россию. Угрозы американского лидера совершенно пустые, и поэтому не достигают цели, считают авторы статьи.

До этого газета The New York Times сообщила, что отношения Трампа и Путина неожиданно ухудшились.

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