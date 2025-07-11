На Западе заявили об отсутствии у Трампа рычагов влияния на Россию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп практически не имеет рычагов влияния на Россию. Об этом сообщает хорватское издание Advance.
«Дональд Трамп недавно начал новую "серию". Теперь он вдруг захотел обойтись с Россией "жестко", так как "[президент России] Владимир Путин его не слушает". Но зачем Путину его слушать, когда даже [президент Украины] Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — пишут авторы материала.
В публикации отмечается, что угрозы американского лидера совершенно пустые, и поэтому не достигают цели. Все, что успел Трамп за полгода — это дискредитировать себя и развеять иллюзии о том, что США когда-нибудь выберут другой путь, кроме «бизнес как всегда», резюмировали хорватские журналисты.
Ранее газета The New York Times сообщила, что отношения Трампа и Путина неожиданно ухудшились. Как отмечается в статье, после избрания американский президент относился к российскому лидеру с уважением, однако теперь изменил мнение о нем.