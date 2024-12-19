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13:49, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин ответил на вопрос о компромиссах с Украиной

Путин: Россия всегда готова к компромиссам, но Украина отказалась от переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия всегда была готова к компромиссам в рамках урегулирования конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Политика и есть искусство компромиссов. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова отказалась от переговоров», — указал российский лидер.

Путин ответил на вопрос о возможных компромиссах с Украиной и отметил, что Киев изначально парафировал Стамбульские соглашения в марте 2022 года. Он подчеркнул, что власти Украины отказались от мирного соглашения и дальнейших переговоров с Россией после визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее Путин назвал причины продвижения Вооруженных сил России на фронте. Он подчеркнул, что успех российских военных связан с успешным отражением наступлений ВСУ.

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