Путин: Россия всегда готова к компромиссам, но Украина отказалась от переговоров

Россия всегда была готова к компромиссам в рамках урегулирования конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Политика и есть искусство компромиссов. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова отказалась от переговоров», — указал российский лидер.

Путин ответил на вопрос о возможных компромиссах с Украиной и отметил, что Киев изначально парафировал Стамбульские соглашения в марте 2022 года. Он подчеркнул, что власти Украины отказались от мирного соглашения и дальнейших переговоров с Россией после визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее Путин назвал причины продвижения Вооруженных сил России на фронте. Он подчеркнул, что успех российских военных связан с успешным отражением наступлений ВСУ.