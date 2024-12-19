Путин назвал причины продвижения ВС России

Путин: ВС России наносят ВСУ серьезное поражение и продвигаются по всему фронту

Вооруженные силы (ВС) России наносят Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезное поражение и продвигаются по всему фронту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Противник лезет, [ВС России] ему наносят серьезное поражение в технике, боеприпасах, личном составе, а потом начинают само движение вперед», — рассказал российский лидер.

Путин заявил о кардинальном изменении ситуации на фронте и назвал причины продвижения ВС России. Он подчеркнул, что успех российских военных связан с успешным отражением наступлений ВСУ и поражением украинских военных. По мнению президента, такое развитие событий стало классикой боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО).

Также Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» по Киеву. Он предложил Западу и Украине сконцентрировать переданные системы ПВО вокруг центров принятия решений в Киеве.