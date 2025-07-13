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16:05, 13 июля 2025Россия

Пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона в российском регионе

Гладков: Пять человек пострадали из-за атаки украинского дрона в Шебекино
Никита Савин
Никита Савин
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять жителей. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский дрон нанес удар по городу Шебекино. «Женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья и четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, от предложенной госпитализации они отказались», — написал Гладков.

Губернатор пояснил, что атака произошла в тот момент, когда он беседовал о текущей обстановке в регионе с прихожанами местного храма. «Во время разговора доложили: ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек», — рассказал Гладков. Он добавил, что в ходе атаки был поврежден автомобиль.

Ночью 13 июля сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ были ранены два человека. Пострадавших доставили в больницу Белгорода.

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