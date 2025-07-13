Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 13 июля 2025Россия

Названа главная тема прошедших переговоров Лаврова и Рубио

Захарова: Тема Украины была приоритетной на встрече Лаврова и Рубио
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Тема урегулирования конфликта на Украине была приоритетной на переговорах госсекретаря США Марка Рубио с главой Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Она не стала раскрывать, какой именно «новый подход» к вопросу прекращения боевых действий на Украине был предложен американским госсекретарем. В то же время Захарова отметила, что подобные попытки являются частью дипломатической работы.

Обе стороны переговоров (представители России и США), добавила представитель МИД, пытаются найти компромиссный вариант разрешения конфликта на Украине и предлагают различные варианты. «В данном вопросе нет интриги», — резюмировала Захарова.

Переговоры Лаврова и Рубио состоялись в четверг, 10 июля, в Куала-Лумпуре. Как уточнялось, стороны обсудили дорожную карту украинского урегулирования. Соответствующие наработки госсекретарь США пообещал передать главе Белого дома Дональду Трампу. Газета The Telegraph сообщала, что любая мирная сделка по Украине будет включать потерю территорий на востоке страны. Именно этот тезис пытался донести до Киева Трамп по итогам переговоров РФ и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС рассказали об ответных мерах против США из-за введения пошлин

    Затраты ЕС на покупку российского газа превысили помощь Украине

    Названа главная тема прошедших переговоров Лаврова и Рубио

    Пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона в российском регионе

    Анонсированы новые кадры из квартиры Путина

    В Госдуме заявили о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи

    Путин раскрыл детали написания мюнхенской речи

    Российский посол в Норвегии обвинил НАТО в осложнении военной обстановки на Балтике

    Уехавший в Израиль ведущий рассказал о страхе во время работы на Первом канале

    Помощник губернатора собрал многомиллионную прибыль с Всероссийского фестиваля молодежи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости