Названа главная тема прошедших переговоров Лаврова и Рубио

Захарова: Тема Украины была приоритетной на встрече Лаврова и Рубио

Тема урегулирования конфликта на Украине была приоритетной на переговорах госсекретаря США Марка Рубио с главой Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Она не стала раскрывать, какой именно «новый подход» к вопросу прекращения боевых действий на Украине был предложен американским госсекретарем. В то же время Захарова отметила, что подобные попытки являются частью дипломатической работы.

Обе стороны переговоров (представители России и США), добавила представитель МИД, пытаются найти компромиссный вариант разрешения конфликта на Украине и предлагают различные варианты. «В данном вопросе нет интриги», — резюмировала Захарова.

Переговоры Лаврова и Рубио состоялись в четверг, 10 июля, в Куала-Лумпуре. Как уточнялось, стороны обсудили дорожную карту украинского урегулирования. Соответствующие наработки госсекретарь США пообещал передать главе Белого дома Дональду Трампу. Газета The Telegraph сообщала, что любая мирная сделка по Украине будет включать потерю территорий на востоке страны. Именно этот тезис пытался донести до Киева Трамп по итогам переговоров РФ и США.