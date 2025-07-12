Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:15, 12 июля 2025Мир

Трамп рассказал Киеву о необходимости отказаться от территорий

The Telegraph: Трамп дал понять Украине, что придется отказаться от территорий
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал понять Украине, что любое мирное соглашение с Россией будет включать потерю территорий на востоке страны. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как уточняет британское издание, европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Белого дома может попытаться добиться такой сделки без согласия украинских властей, не обращая внимание на возражения в Брюсселе и Киеве.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что конференция в Риме по восстановлению Украины является спектаклем, а ее участники — военными спекулянтами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили готовность Путина к возможному введению Трампом санкций

    В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 августа

    Степашин заявил о страхе Зеленского перед выборами

    Москвичей предупредили о египетских ночах

    Трамп рассказал Киеву о необходимости отказаться от территорий

    Немецкий сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа

    Чемпиона мира по боксу арестовали за избиение матери своих детей

    Раскрыта причина крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

    В России предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

    СБУ заочно обвинила украинского бизнесмена Курченко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости