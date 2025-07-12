The Telegraph: Трамп дал понять Украине, что придется отказаться от территорий

Президент США Дональд Трамп дал понять Украине, что любое мирное соглашение с Россией будет включать потерю территорий на востоке страны. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как уточняет британское издание, европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Белого дома может попытаться добиться такой сделки без согласия украинских властей, не обращая внимание на возражения в Брюсселе и Киеве.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что конференция в Риме по восстановлению Украины является спектаклем, а ее участники — военными спекулянтами.