В Германии назвали спектаклем конференцию по Украине

BZ: Пока Запад занимается спекуляциями из-за Украины, Россия продвигается дальше

Конференция в Риме по восстановлению Украины является спектаклем, а ее участники — военными спекулянтами. Такое мнение высказала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Пока западные корпорации пытаются урвать свой кусок пирога, (...) во все большем количестве городов вместо сине-желтого флага развевается российский триколор», — отмечается в статье.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState писал о значительном продвижении российских войск в районе подконтрольных Киеву городов Лиман и Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Минобороны России сообщило о взятии поселка Шевченко в ДНР.