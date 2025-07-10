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22:29, 10 июля 2025Мир

В Германии назвали спектаклем конференцию по Украине

BZ: Пока Запад занимается спекуляциями из-за Украины, Россия продвигается дальше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amrei Schulz / Photothek Media Lab / Global Look Press

Конференция в Риме по восстановлению Украины является спектаклем, а ее участники — военными спекулянтами. Такое мнение высказала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Пока западные корпорации пытаются урвать свой кусок пирога, (...) во все большем количестве городов вместо сине-желтого флага развевается российский триколор», — отмечается в статье.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState писал о значительном продвижении российских войск в районе подконтрольных Киеву городов Лиман и Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Минобороны России сообщило о взятии поселка Шевченко в ДНР.

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