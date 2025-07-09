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14:01, 9 июля 2025Бывший СССР

На Украине признали существенное продвижение ВС России на двух направлениях

DeepState: ВС России продвинулись в районе Лимана и Константиновки в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в районе подконтрольных Украине городов Лиман и Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState признал существенное продвижение ВС России в районе населенных пунктов Колодези, Зеленая Долина и Среднее на лиманском направлении в ДНР. Российские военные продолжили продвижение к Лиману с севера и Святогорску с северо-востока.

Также сообщается об успехе ВС России в районе Яблоновки на константиновском направлении. Российские войска расширили выступ к юго-западу от Константиновки.

Ранее боец «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) с позывным Макас заявил в беседе с The New York Times о сложном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. По его словам, ВСУ испытывают серьезные проблемы со снабжением из-за наступления российских войск.

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