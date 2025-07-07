В «Азове» заявили о сложном положении ВСУ в Константиновке

Боец «Азова» Макас заявил о сложном положении ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Константиновке испытывают серьезные проблемы со снабжением из-за наступления российских войск. О сложном положении украинской армии рассказал в беседе с The New York Times боец «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) с позывным Макас.

«Чрезвычайно сложно доставлять припасы, менять войска — вообще что-либо делать», — заявил военный.

В издании отметили, что Константиновка становится главной целью российского наступления, отметив, что если город падет, почти все населенные пункты дальше к северу от него попадут в зону действия российских беспилотников.

Ранее военкор Александр Руденко предсказал скорое окружение Константиновки. По его словам, город очень скоро попадет в клещи с оперативным окружением, а за ним последует Дружковка.

