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15:35, 10 июля 2025Мир

Рубио передаст Трампу новые предложения России по Украине

Рубио обсудил с Лавровым урегулирование на Украине и передаст предложения Трампу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Татьяна Кукушкина / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили дорожную карту украинского урегулирования, идеи и предложения по этому поводу американский дипломат передаст главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно видеть дорожную карту, которая покажет возможные пути завершения украинского конфликта. Мы с министром Лавровым обсудили некоторые идеи, как она может выглядеть. Естественно, я передам их президенту Трампу уже сегодня вечером, и, я надеюсь, мы сможем из этого что-то сделать», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио рассказал журналистам, что в ходе переговоров с Лавровым США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорое достижения мира, но это концепция, которую он намерен передать американскому президенту сразу по возвращении.

Ранее госсекретарь США объяснил резкие высказывания Дональда Трампа в адрес России. По его словам, американский лидер разочарован из-за «отсутствия гибкости» Москвы в вопросе конфликта на Украине.

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